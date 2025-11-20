Aecom Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Aecom Technology hat am 18.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,28 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 4,18 Milliarden USD gegenüber 4,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,95 Milliarden USD erwartet.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,21 USD gegenüber 2,95 USD im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 16,14 Milliarden USD – ein Plus von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Aecom Technology 16,11 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,24 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 7,56 Milliarden USD gerechnet.

