Aecom Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aecom Technology hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,80 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,77 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at