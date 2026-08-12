Aecom Technology stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aecom Technology hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,67 USD gegenüber 0,980 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,18 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,59 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at