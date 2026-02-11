|
Aecom Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Aecom Technology veröffentlichte am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 USD gegenüber 1,25 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Aecom Technology mit einem Umsatz von insgesamt 3,83 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,57 Prozent verringert.
