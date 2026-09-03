Aedifica SA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aedifica SA hat am 01.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 106,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 186,5 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 90,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at