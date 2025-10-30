Aedifica SA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aedifica SA hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,70 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aedifica SA 0,610 EUR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 94,0 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 88,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at