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21.05.2026 06:31:29
Aedifica SA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Aedifica SA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 7,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Aedifica SA einen Gewinn von 1,32 EUR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 95,7 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 118,0 Millionen EUR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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