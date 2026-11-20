Aedifica SA hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aedifica SA 1,70 EUR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 105,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 193,0 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 94,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at