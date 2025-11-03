Aegis Brands gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aegis Brands hat am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Aegis Brands hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,8 Millionen CAD – eine Minderung von 9,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,2 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at