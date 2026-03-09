Aegis Brands hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aegis Brands präsentierte in der am 06.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,8 Millionen CAD – ein Plus von 25,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aegis Brands 3,8 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,040 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,41 Prozent auf 17,30 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 17,91 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at