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03.08.2026 06:31:29
Aegis Brands mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Aegis Brands lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 4,5 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,5 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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