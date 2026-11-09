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09.11.2026 06:31:29
Aegis Brands: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Aegis Brands hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Aegis Brands hat ein EPS von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,1 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 3,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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