Aegis Logistics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aegis Logistics lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,42 INR. Im Vorjahresviertel waren 5,12 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 22,13 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,94 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at