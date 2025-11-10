Aegis Logistics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aegis Logistics ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aegis Logistics die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,12 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,59 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,94 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 17,50 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at