01.06.2026 06:31:29

Aegis Logistics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aegis Logistics hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 11,69 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aegis Logistics 8,02 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 52,16 Prozent auf 25,94 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 25,59 INR beziffert, während im Vorjahr 18,90 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 83,33 Milliarden INR, während im Vorjahr 67,58 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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