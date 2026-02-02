|
Aegis Logistics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Aegis Logistics hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 5,04 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,54 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent auf 17,25 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
