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27.10.2026 06:31:29
Aegis Vopak Terminals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Aegis Vopak Terminals hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,490 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,71 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aegis Vopak Terminals einen Umsatz von 1,88 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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