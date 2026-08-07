Aegis Vopak Terminals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aegis Vopak Terminals hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,460 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,34 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,64 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at