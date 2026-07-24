Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
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24.07.2026 12:47:00
Ähnlich viel Neugeld, deutlich mehr Dynamik: EFG fordert Julius Bär
EFG International und Julius Bär haben im ersten Halbjahr exakt gleich viel Neugeld angezogen. Doch gemessen an ihrer Grösse entwickelt EFG deutlich mehr Dynamik. Die Zürcher Privatbank wächst über dem eigenen Zielkorridor, knackt die Marke von 200 Milliarden Franken und übertrifft bereits ein wichtiges Renditeziel für 2028. Der Vergleich mit Julius Bär zeigt allerdings auch: Wachstum allein entscheidet das Rennen nicht. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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