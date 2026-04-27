Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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27.04.2026 16:13:01
Aehr Test Systems Founder Sold Shares Worth $1.8 Million. Should Investors Avoid the Stock?
Rhea J. Posedel, a member of the Board of Directors and the founder of Aehr Test Systems (NASDAQ:AEHR), reported the open-market sale of 17,719 shares of common stock for approximately ~$1.77 million, according to the SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 weighted average sale price ($99.83).* 1-year price change calculated using April 22nd, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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