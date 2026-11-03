Aehr Test SystemsShs Aktie

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WKN: 908802 / ISIN: US00760J1088

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03.11.2026 17:15:57

Aehr Test Systems Stock Jumps 19% After Swinging To Q3 Profit

(RTTNews) - Aehr Test Systems, Inc. (AEHR) is up 19.16 percent, gaining $9.86 to $61.33 on Tuesday. The rise follows the company's third-quarter results, with net income reaching $7.18 million, or $0.21 per share, compared with a net loss of $2.08 million, or $0.07 per share, a year earlier. The company also reported a significant improvement in operating performance.

Aehr Test Systems is currently trading at $61.33, up from the previous close of $54.89 after opening at $55.65on the Nasdaq. The stock has traded between $50.52 and $57.25 during the session. Trading volume stands at 4.22 million shares, compared with an average volume of 2.62 million shares.

Third-quarter revenue increased to $33.01 million from $10.97 million in the year-ago quarter, while operating income reached $6.05 million compared with an operating loss of $4.07 million a year earlier. Net income also improved from the previous quarter's $1.39 million. Aehr Test Systems shares have traded between $18.70 and $147.40 over the past 52 weeks.

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