Aekyung Industrial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aekyung Industrial lud am 26.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 94,51 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 407,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 171,08 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 162,89 Milliarden KRW.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 683,76 KRW gegenüber 1689,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig standen 654,53 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Aekyung Industrial 679,08 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 890,00 KRW je Aktie sowie einen Umsatz von 660,90 Milliarden KRW festgelegt.

Redaktion finanzen.at