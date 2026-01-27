27.01.2026 06:31:28

Aekyung Industrial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aekyung Industrial lud am 26.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 94,51 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 407,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 171,08 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 162,89 Milliarden KRW.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 683,76 KRW gegenüber 1689,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig standen 654,53 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Aekyung Industrial 679,08 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 890,00 KRW je Aktie sowie einen Umsatz von 660,90 Milliarden KRW festgelegt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün -- ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher
Die Börsen in Fernost verzeichnen am Dienstag Zuwächse. Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen