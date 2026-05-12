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12.05.2026 06:31:29
Aekyung Industrial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Aekyung Industrial hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 518,67 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 203,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aekyung Industrial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 158,79 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 151,08 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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