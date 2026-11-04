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04.11.2026 06:31:28
Aekyung Industrial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Aekyung Industrial hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -371,64 KRW. Ein Jahr zuvor waren 172,00 KRW je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 190,36 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aekyung Industrial einen Umsatz von 169,25 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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