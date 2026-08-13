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13.08.2026 06:31:29
Aekyung Industrial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Aekyung Industrial lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 174,59 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 441,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,34 Prozent auf 194,17 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 171,31 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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