Aekyung Petrochemical lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 100,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aekyung Petrochemical 301,00 KRW je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 480,55 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 357,76 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at