Aekyung Petrochemical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aekyung Petrochemical präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Aekyung Petrochemical vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 26,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -23,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 370,62 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 370,01 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at