|
18.05.2026 06:31:29
Aekyung Petrochemical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Aekyung Petrochemical präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Aekyung Petrochemical vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 26,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -23,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 370,62 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 370,01 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!