Aekyung Petrochemical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aekyung Petrochemical hat am 26.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -233,91 KRW. Ein Jahr zuvor waren 84,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Aekyung Petrochemical mit einem Umsatz von insgesamt 348,41 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 359,02 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 2,96 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 95,340 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 82,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 1 452,33 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Aekyung Petrochemical 1 642,24 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

