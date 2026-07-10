Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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10.07.2026 10:15:00
Ältere iPhones und iPads: Apple streicht heimlich Restore-Möglichkeit
Wer ein iPhone 4 oder ein iPad 2 besitzt, kann schon lange keine neueren Betriebssysteme nutzen. Doch nun versperrt Apple sogar die Neuinstallation von alten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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