18.09.2026 06:31:29

Aeluma informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aeluma hat am 16.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Aeluma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 56,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,520 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,46 Millionen USD – eine Minderung um 4,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,67 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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