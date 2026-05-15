Aeluma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aeluma veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aeluma 0,110 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,40 Prozent zurück. Hier wurden 1,2 Millionen USD gegenüber 1,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at