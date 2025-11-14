Aeluma verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aeluma hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 189,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

