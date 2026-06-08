AEM Holdings Aktie
WKN: 251728 / ISIN: SG1J36888431
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08.06.2026 13:05:26
AEM, Top Glove among additions to iEdge Singapore Next 50 Indices in June review
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