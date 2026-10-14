AEM Holdings Aktie
WKN: 251728 / ISIN: SG1J36888431
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14.10.2026 09:34:42
AEM shares continue fall; CSE tumbles 8.2%
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