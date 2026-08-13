AEM Holdings Aktie
WKN: 251728 / ISIN: SG1J36888431
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13.08.2026 03:33:03
AEM shares end 14% higher after H1 profit rises 10 times
Counter closes at S$10.98 after 17.2 million securities valued at S$181.9 million change handsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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