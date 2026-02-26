AEM Holdings Aktie
WKN: 251728 / ISIN: SG1J36888431
|
26.02.2026 03:08:20
AEM shares up over 15% following positive H2 results; hit 1-year high of S$2.34 at midday
Its net profit is up 32% year on year at S$13.9 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AEM Holdings Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.