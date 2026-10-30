Aena SA Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Aena SA Un präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Aena SA Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,67 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aena SA Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,27 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at