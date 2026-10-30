Aena SME: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aena SME hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,97 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aena SME 1,77 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at