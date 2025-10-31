Aena SME präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aena SME äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,430 EUR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Aena SME 1,83 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,64 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at