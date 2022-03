Änderungen im DAX: Erster Tag von Daimler Truck und Hannover Rück im deutschen Börsenbarometer - Aktien ungleich

Nachdem der im Dezember vom ehemaligen Daimler-Konzern abgespaltene Lkw-Bauer im Februar in den MDAX aufgenommen wurde, ist er jetzt in die erste Börsenliga aufgestiegen. Ab diesem Montag ist die Aktie im DAX 40 , dem wichtigsten deutschen Aktienindex, gelistet. Der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Qontigo hatte dies Anfang März bekannt gegeben. Experten hatten mit dieser Entscheidung gerechnet.

Ebenfalls nicht überraschend steigt der Versicherer Hannover Rück in den DAX auf. Weichen muss, ebenfalls wie erwartet, der Konsumgüterkonzern Beiersdorf. Der Abstieg des Energiekonzerns Siemens Energy in den MDAX wurde hingegen nicht von allen Experten vorhergesagt.

Daneben notieren bald drei weitere Unternehmen in dem Index mittelgroßer Werte, die sich bisher eine Liga tiefer im SDAX befanden. Dabei handelt es sich um den Medienkonzern RTL, den Autovermieter Sixtund den Wafer-Hersteller Siltronic. Ihren Platz räumen müssen dafür der Spezialsoftware-Anbieter CompuGroup, die zum Autozulieferer Faurecia gehörende HELLA und der Autohändler AUTO1.

Neu in der DAX-Familie ist der IT-Dienstleister Adesso, der in den SDAX einzieht. Seinen Platz räumen muss dafür der Online-Modehändler Global Fashion Group.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

DAX-Aufsteiger Hannover Rück- und Daimler Truck-Aktien im Blick

Die Aktien der Hannover Rück und Daimler Truck haben am Montag äußerst unterschiedlich auf die Aufnahme in den DAX reagiert. Die Papiere des Rückversicherers profitierten davon und setzten sich mit einem Plus von 4,08 Prozent auf 149,20 Euro an die Spitze des deutschen Leitindex.

Dagegen zeigten sich die Anteilsscheine des vom ehemaligen Daimler-Konzern abgespaltenen Lkw-Herstellers davon gänzlich unbeeindruckt und fielen um 0,04 Prozent auf 24,50 Euro. Für die beiden DAX-Aufsteiger mussten die Aktien des Konsumgüterproduzenten Beiersdorf und des Energietechnikkonzerns Siemens Energy aus der ersten Börsenliga weichen und sind nun im MDAX> notiert.

Siemens Energy gewannen zum Wochenstart 0,42 Prozent auf 21,36 Euro, Beiersdorf fielen um 3,26 Prozent auf 88,38 Euro.

