Aeolus Tyre öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aeolus Tyre gab am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,03 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,73 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at