Aeolus Tyre: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Aeolus Tyre hat am 29.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Aeolus Tyre hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,01 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,89 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at