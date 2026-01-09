Aeon: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aeon hat am 08.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5,60 JPY gegenüber -8,240 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2 559,43 Milliarden JPY – ein Plus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aeon 2 471,14 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at