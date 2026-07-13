AEON: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AEON präsentierte am 10.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,03 USD gegenüber -0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,54 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 17,59 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at