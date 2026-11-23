Aeon hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Aeon hat ein EPS von 0,01 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Umsatzseitig wurden 1,01 Milliarden MYR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aeon 995,2 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at