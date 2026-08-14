AEON Biopharma A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AEON Biopharma A äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at