AEON Biopharma A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AEON Biopharma A hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,39 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AEON Biopharma A ein EPS von -11,520 USD in den Büchern gestanden.

