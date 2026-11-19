AEON Biopharma A hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,390 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at