29.09.2026 06:31:29

Aeon Credit Service (Asia) Company: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aeon Credit Service (Asia) Company präsentierte am 28.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 HKD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Aeon Credit Service (Asia) Company 489,6 Millionen HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 457,2 Millionen HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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