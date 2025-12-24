Aeon Credit Service (Asia) Company: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Aeon Credit Service (Asia) Company hat am 23.12.2025 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,28 HKD. Im letzten Jahr hatte Aeon Credit Service (Asia) Company einen Gewinn von 0,250 HKD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 444,6 Millionen HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 463,9 Millionen HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at